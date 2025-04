La CUP diu que Junts no té una "estratègia independentista" a Madrid i que "dona benzina a l'extrema dreta"

La CUP denuncia que Junts no té una "estratègia independentista" a Madrid i que al Parlament "només donen benzina perquè després l'extrema dreta arrasi". Així ho assegura la diputada Laure Vega en una entrevista a l'ACN, on es refereix a les paraules de la diputada Anna Navarro, que va dir haver tingut més dificultats per ser atesa en un CAP que un immigrant. "La responsabilitat política, institucional i democràtica és tallar amb aquests discursos", defensa. D'altra banda, Vega treu ferro al procediment instat per Vox contra ella per dir que a Catalunya "llençar pedres als Mossos i cremar con-tenidors és un fet cultural propi", citant una piulada de l'humorista Manel Vidal. "Si demà ens multen i treuen l'acta, feina ben feta", ha reblat.