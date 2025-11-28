La directora del CNI declararà aquest dilluns com a testimoni per l’espionatge a l'ANC amb Pegasus

El jutjat d’instrucció número 23 de Barcelona ha citat a declarar aquest dilluns com a testimoni la directora del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), Esperanza Casteleiro, pel presumpte espionatge dels expresidents de l’ANC Jordi Sànchez i Elisenda Paluzie amb el programari Pegasus. També estarien afectats, ha explicat l’Assemblea en un comunicat, tres exsecretaris nacionals de l’entitat: Sònia Urpí, Jordi Domingo i Arià Bayé. El jutjat ha acordat canviar la data de la declaració, inicialment prevista per al 10 de novembre. \r\n