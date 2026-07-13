La Fiscalia retira l'acusació contra Vergés i Argimon per la vacunació de policies

La Fiscalia ha retirat aquest dilluns les acusacions contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, i dos càrrecs de la cúpula del departament durant la Covid. Al final del judici pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya, la fiscal ha retirat l'acusació de prevaricació i la petició de 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic.
Tot i això, les acusacions populars han mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació per a Vergés, Argimon, Marc Ramentol i Adrià Comella. Totes les acusacions menys Jupol han retirat l'acusació contra Xavier Rodríguez, exdirector de Serveis de Salut. Les defenses han demanat l'absolució i el pagament de les costes per part de les acusacions populars.
Vergés defensa que les vacunes es van posar el més ràpid possible
Aquest divendres l'exconsellera de Salut Alba Vergés va assegurar que ella mai va ordenar aturar la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya. En el judici a l'Audiència de Barcelona contra ella i l'antiga cúpula del Departament de Salut, Vergés va assegurar que les vacunes es van anar posant tan ràpid com arribaven les dosis i tenint en compte el criteri d'edat, també dins dels col·lectius essencials, com marcava el Consell Interterritorial de Salut.
En la seva declaració, Vergés va explicar que quan el 16 de març del 2021 es va aturar la vacunació amb AstraZeneca per possibles trombosis, molts membres de col·lectius essencials van veure com se'ls cancel·laven cites de vacunació. A partir del 24 de març, quan es va reprendre, el Consell Interterritorial de Salut havia ordenat que aquesta vacuna es posés a població general i als membres de col·lectius essencials de 55 a 65 anys. A Catalunya eren un milió de persones, però només hi havia 100.000 dosis. Per això, es va acotar inicialment als d'entre 60 i 65 anys, uns 500.000, perquè l'edat era un dels factors que agreujaven la malaltia, incloent-hi els policies.