10 de juliol de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

Vergés diu que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible

Política

  • Argimon, Vergés i altres excàrrecs de Salut a la primera sessió del judici -

ARA A PORTADA

Publicat el 10 de juliol de 2026 a les 12:35

L'exconsellera de Salut Alba Vergés ha assegurat aquest divendres que ella mai va ordenar aturar la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya. En el judici a l'Audiència de Barcelona contra ella i l'antiga cúpula del Departament de Salut, Vergés ha assegurat que les vacunes es van anar posant tan ràpid com arribaven les dosis i tenint en compte el criteri d'edat, també dins dels col·lectius essencials, com marcava el Consell Interterritorial de Salut.

En la seva declaració, Vergés ha explicat que quan el 16 de març del 2021 es va aturar la vacunació amb AstraZeneca per possibles trombosis, molts membres de col·lectius essencials van veure com se'ls cancel·laven cites de vacunació.

A partir del 24 de març, quan es va reprendre, el Consell Interterritorial de Salut havia ordenat que aquesta vacuna es posés a població general i als membres de col·lectius essencials de 55 a 65 anys. A Catalunya eren un milió de persones, però només hi havia 100.000 dosis. Per això, es va acotar inicialment als d'entre 60 i 65 anys, uns 500.000, perquè l'edat era un dels factors que agreujaven la malaltia, incloent-hi els policies.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar