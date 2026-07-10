Més llenya al foc dels bisbes espanyols contra Sánchez: «Són una banda de lladres»

El president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Luis Argüello, ha tornat a enverinar el clima polític amb un atac desfermat contra el govern de Pedro Sánchez, al qual ha qualificat de “banda de lladres”. Argüello va intervenir al final de l’escola d’estiu de l’episcopat, organitzat sota el títol El col·lapse de la democràcia”. Allí, citant Sant Agustí, va assegurar que “quan un Estat oblida l’ètica es converteix en “una banda de lladres”. I va afegir: “A les proves em remeto”.
Les paraules del cap dels bisbes espanyols han provocat polseguera. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li va enviar tot seguit una carta en què expressava el malestar de l’executiu per les seves paraules, tot apuntant que serien tan greus com si el govern espanyol es referís a l’Església com “una banda d’agressors sexuals”.
Com sol fer després de desfermar alguna controvèrsia, Luis Argüello, que és també bisbe de Valladolid, ha assegurat que no es va voler referir a ningú en concret i que “cadascú veurà perquè se sent al·ludit”. També s’ha queixat del fet que Bolaños hagi fet pública una correspondència que hauria de ser privada.
Les declaracions d’Argüello són un episodi més d’un seguit d’intervencions polèmiques que sol protagonitzar. Al ser bisbe de Valaldolid i alhora president dels bisbes, Argüello pot jugar a l’equívoc sobre si les seves paraules representen tot l’episcopat. Però el cert és que el cap de la CEE sovint s’expressa a títol individual sense que les seves declaracions hagin estat consensuades dins de la permanent dels bisbes.
Recentment, va defensar la convocatòria d’eleccions anticipades a Espanya, adherint-se així a l’estratègia d’assetjament contra Pedro Sánchez seguida pel Partit Popular i Vox. També va ser controvertit que aparegués en un acte públic amb Santiago Abascal amb motiu de la presentació d’un llibre. Argüello va ser elegit president de la CEE el 2024 amb una clara majoria conservadora.