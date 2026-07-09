Amnistia Internacional denuncia la «inacció» de la Fiscalia davant del cas Pegasus

Amnistia Interncaional (AI) ha condemnat la impunitat judicial al voltant del cas Pegasus des de fa sis anys. La organització reclama que avancin les investigacions i alerta de la "revictimització" dels afectats. En una roda de premsa aquest dijous al Col·legi de Periodistes, l'ONG ha exigit que la Fiscalia sigui "proactiva" davant de qualsevol fet que investigui la participació del CNI i l'empresa israeliana NSO i que col·labori amb les víctimes de les infeccions dels terminals mòbils.
Amnistia ha demanat, també, que la Fiscalia començi una investigació que esbrini el funcionament concret de Pegasus i les vulneracions de drets humans que es van poder cometre en aquesta "operació d'espionatge massiu". La investigadora d'AI Espanya, Virgínia Álvarez, ha exigit que la Fiscalia abandoni el seu "rol de defensor de l'Estat" i es posicioni del costat de les víctimes. A més, ha posat èmfasi en la submissió de les víctimes a un "cicle sense fi" d'obstacles per a l'obtenció d'auxili.
Amnistia exigeix una llei que empari les víctimes
La organització proposa la idea de crear una legislació que garanteixi a seguretat i la protecció de les víctimes i que actuï contra la violació dels drets humans a través d'una modificació de la normativa que regula el CNI i la reforma de la Llei de Secrets Oficials per a adequar-la a estàndards internacionals en relació amb la classificació d'informació reservada.
Amnistia Internacional ha demanat, per tant, que el Ministeri Públic col·labori amb les investigacions, tant del Comitè Pega com del Consell d'Europa, i que s'asseguri que dona compliment a les seves observacions i recomanacions d’investigació. D'aquesta manera, AI insisteix en l'objectiu de que la nova llei s'ajusti a la norma internacional i, en conseqüència, sigui més transparent i protectora amb les víctimes que han patit, presumptament, una vulneració dels drets humans.
Els testimonis surten a la llum
En relació amb les víctimes, la periodista Txell Bonet, ha explicat que ella mateixa va patir l'espionatge el qual qualifica com un "atac brutal" contra la democràcia i la llibertat. Bonet ha valorat la situació com un possible "laberint judicial" i ha afirmat que la "no investigació" és "impunitat": "L'objectiu era paralitzar, fer callar, i generar una por difusa", diu Bonet. Malgrat tot, Amnistia Internacional no té coneixement envers que la Fiscalia hagi formulat cap pregunta que aprofundeixi en els possibles perjudicis que les víctimes puguin haver sofert amb motiu d'una vulneració de drets humans.