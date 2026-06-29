La Fiscalia manté la petició de 15 anys de presó per a Jorge Fernández Díaz en el cas Kitchen

La fiscalia Anticorrupció ha mantingut la seva petició de pena de 15 anys de presó per l’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz i el seu exnúmero dos, Francisco Martínez, en el marc del judici del ‘cas Kitchen’, que investiga el presumpte espionatge orquestrat per la cúpula d’Interior per robar informació a l’extresorer del PP Luis Bárcenas. En la sessió d’aquest dilluns a la seu de l’Audiència Nacional (AN) a San Fernando de Henares, el fiscal César de Rivas ha confirmat que també manté la petició de 15 anys per l’exdirector adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional Eugenio Pino i el comissari Andrés Gordo, així com els 19 anys que sol·licita pel comissari José Manuel Villarejo. El fiscal també s’ha ratificat en els 12 anys i cinc mesos que reclama per Sergio Ríos, l’exxofer de la família Bárcenas, i en els dos anys i mig per l’excap de la Unitat d’Assumptes Interns (UAI) de la Policia Nacional Martín Blas. La resta d’acusacions han exonerat els agents Bonifacio Díaz i Fuentes Gago, que no havien estat acusats per la fiscalia.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nLa justícia és ràpida quan li interessa? Tres anys en el cas Ábalos i vuit per Montoro i Kitchen Bernat Surroca Albet\r\n\r\n\r\n \r\n