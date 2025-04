La Fiscalia Superior de Catalunya diu que ha actuat «raonablement ràpid» en les peticions d'amnistia a independentistes

El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha assegurat aquest dijous al Parlament que el ministeri públic ha informat "raonablement ràpid" sobre l'aplicació de l'amnistia a independentistes catalans. Del juny, quan es va aprovar la llei, al desembre passat, va informar sobre 161 casos, mentre que aquest 2025 porta ja fets una dotzena d'informes, tot i que la llei fixava un termini de dos mesos per a la seva aplicació. Bañeres ha al·legat que el ministeri públic només pot informar quan el jutge dona el termini per fer-ho. A més, ha assegurat que no hi ha cap persecució contra el moviment independentista català, sinó contra persones concretes per suposats fets delictius.