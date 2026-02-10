La Intersindical demana una proposició de llei per establir un SMI català

La Intersindical demanarà als partits que s'impulsi una proposició de llei per establir un SMI propi a Catalunya. El sindicat independentista ha fet pinya amb altres organitzacions d'Euskadi (ELA, LAB), Galícia (CIG), País Valencià (Intersindical Valenciana) i Illes Balears (STEI) per reclamar que el salari mínim interprofessional es pugui decidir a cada comunitat autònoma i que es modifiqui l'article 27 de l'Estatut dels Treballadors. Els sindicats es reuniran amb PSOE, Sumar, Podem, Junts, ERC, PNB, EH Bildu, Compromís i BNG. "Els sindicats de les nacions sense estat reivindiquem SMI propis que millorin l'SMI espanyol com una eina contra l'empobriment de la classe treballadora", ha posat sobre la taula la Intersindical. En paral·lel, els sindicats de Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Euskadi i Galícia exigiran a tots els partits polítics que s'oposin a qualsevol modificació de l'Estatut dels Treballadors que no incorpori l'opció de millorar els salaris mínims interprofessionals en els diferents territoris.\r\n