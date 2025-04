La jutgessa processa el germà de Sánchez per prevaricació i tràfic d'influències

La jutgessa de Badajoz Beatriz Biedma ha proposat l'obertura de judici oral i creu que hi ha indicis per processar el germà de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón; el president de la Diputació de Badajoz i secretari general del PSOE a Extremadura, Miguel Ángel Gallardo; i l'exassessor de la Moncloa Luis Carrero, pels presumptes delictes de prevaricació administrativa i tràfic d'influències, pel nomenament "ad hoc" com a cap de l'oficina d'arts escèniques de la Diputació de Badajoz l'any 2017.

En una interlocutòria de 70 pàgines d'aquest dilluns, la jutgessa demana que continuïn les investigacions per als implicats i dona deu dies a la Fiscalia i acusacions perquè demanin l'obertura de judici oral i presentin escrits d'acusació, arxivament o pràctica de diligències complementàries. Biedma sosté que hi ha indicis per afirmar que la Diputació de Badajoz va crear un càrrec a mida per a David Sánchez perquè era el germà del president del govern espanyol.

La causa afecta onze persones i en la resolució la jutgessa descarta l'enriquiment il·lícit del germà del president.