La Lliga Espiritual de la Mare de Déu «rebutja» la visita de Felip VI a Montserrat

Felip VI i Letízia visitaran Montserrat el 23 de juny proper. La comunitat benedictina celebra el seu Mil·lenari i és en aquest context que va convidar els monarques espanyols a pujar a la muntanya sagrada. Una decisió que no tots comparteixen en l’entorn de l’abadia. Una de les entitats històriques vinculades a la comunitat, la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, ha emès una crida on mostra el seu “rebuig” a la visita reial.

L’entitat assegura ser molt conscient del “marc legal i institucional” vigent i eviten valorar les raons que han dut la comunitat, regida per l’abat Manel Gasch, a convidar els reis espanyols. Eviten, d’aquesta manera, un xoc amb l’abadia. Però sí que mostren el seu rebuig, que volen que sigui “pacífic i clar”.

La Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat recorda el discurs del 3 d’octubre del 2017, que qualifica d’"abominable" en què el cap de l’estat espanyol “justificà la repressió dels cossos de seguretat espanyols contra el poble català que, democràticament, només volia exercir el dret universal de votar el Primer d’Octubre”. Un dret aquest que, recorda, es troba emparat per la Doctrina Social de l’Església.

Amb la divisa Fe i País, l’entitat traspua història i llegat. Va ser fundada el 1899 sota l’impuls del bisbe Josep Torras i Bages, amb el batec de la Renaixença literària i patriòtica, i ha treballat sempre per la catalanitat de l’Església. En van ser membres personalitats que van de Joan Maragall a Antoni Gaudí, de Prat de la Riba a Carrasco i Formiguera, de Josep Benet a Josep Maria Ainaud de Lasarte i Oriol Martorell. Presidida per Joan Maluquer, en la seva junta hi ha figures representatives del catolicisme més compromès nacionalment, com l’exdirector general d’Afers Religiosos Carles Armengol, l’exdiputat d’ERC i impulsor del digital El Matí Joan Capdevila i Esteve, el periodista Marcel Joan i l’exconseller Joan Vallvé.

Entre les activitats dutes a terme per la Lliga Espiritual hi ha les Jornades sobre l'Aportació Cristiana al Projecte Nacional, que se celebren cada any durant less essions de la Universitat Catalana d'Estiu. Però potser una de les activitats més populars que fa sigui la Missa pels caiguts en defensa de Catalunya que es fa a Santa Maria del Mar cada Onze de Setembre.