La menor necessitat de liquiditat de les CCAA i l'evolució del dèficit aportaran 2.800 milions d'euros al pla de defensa

La menor necessitat de liquiditat estatal per part de les comunitats autònomes que han sortit als mercats, l'evolució del dèficit i la caiguda de les amortitzacions aportaran, conjuntament, més de 2.800 milions d'euros al pla per incrementar la despesa en defensa anunciat per Pedro Sánchez. Segons el redactat de la iniciativa, aquestes seran les fonts principals de recursos del programa de més 10.400 milions del govern espanyol per situar la despesa militar i de seguretat en el 2% del PIB. A més de millorar els sous de la tropa o comprar dispositius, una part important dels nous recursos també aniran a organismes com el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), que rebrà 100 milions més per ciberseguretat i personal, entre d'altres.