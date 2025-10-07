La Moncloa negocia contrarellotge amb Podem per garantir l’aprovació de l’embargament d’armes a Israel

El govern espanyol està en contacte “constant” amb els grups parlamentaris per poder aprovar aquest dimecres al Congrés el decret d’embargament d’armes a Israel . Hi ha un entrebanc seriós amb Podem, que es mostra contrari a aprovar el decret perquè considera que es tracta d’un “embargament fake” perquè no afronta la compra a empreses filials.
La portaveu i ministra d’Educació, Pilar Alegría, no ha respost a les reticències de Podem i ha subratllat que “l’important és que s’aprovi” perquè recull “un sentiment general en la societat” i les passes fetes per Espanya per assegurar una pau “justa i duradora”, amb el reconeixement de Palestina i la voluntat que s’alliberin tots els ostatges i arribi l’ajuda humanitària.
La ministra Alegría s’ha referit als “terribles atemptats” de Hamàs el dia que es compleixen els dos anys dels atacs de la milícia islamista contra la població civil israeliana, expressant la “condemna absoluta al terrorisme”, alhora que ha demanat a Benjamin Netanyahu que “aturi el genocidi contra el poble palestí”. El fet que aquest dimarts faci dos anys dels atacs ha traslladat la votació al Congrés a demà dimecres.
Alegría ha destacat la protecció diplomàtica i consular que l’executiu ha donat a tots els integrants de la Flotilla i que la fiscalia ha iniciat una investigació sobre el tracte rebut per les autoritats israelianes. Hi ha només una ciutadana espanyola encara detinguda, Reyes Rigo, i ha dit que Exteriors està en contacte permanent amb ella. Sobre les converses amb Podem per aprovar el decret respecte d’Israel, Pilar Alegría ha recordat que els contactes són “constants amb tots” perquè el Parlament és “complex” i s’imposa la necessitat del “diàleg i treball continuat” amb moltes forces polítiques, amb un govern en minoria parlamentària però que ha aprovat 44 lleis en aquesta legislatura.
Suport econòmic a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua
La ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, ha explicat que s’han aprovat subvencions d’1,8 milions per a les acadèmies culturals a cinc comunitats, amb una aportació directa de 198.000 euros a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, precisament en la setmana que es commemora el 9 d’octubre i “amb la voluntat de defensar la llengua valenciana davant les retallades i l’asfíxia” per part del govern de Carlos Mazón.
Morant ha explicat l’enduriment dels requisits per aprovar la creació d’universitats privades. Més d’una vintena de centres privats s’han creat a Espanya en els darrers vint anys. Un fet que explica el creixement de l’alumnat en les universitats privats, que són quasi el 30%, cosa anòmala en el nostre entorn. A Alemanya és només el 15%. A partir d’ara, l’acreditació de qualitat emesa pel ministeri no serà tan sols preceptiu sinó que podrà impedir la creació de nous centres, criteri al qual s’hauran de sotmetre’s les comunitats autònomes. Caldrà també que cada centre d’estudis superiors aplegui un mínim de 4.500 alumnes matriculats.