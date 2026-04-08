La PiEC retreu al PSC que veti el debat al Parlament de la llei de la CUP sobre el català a l'escola

La Plataforma Pública i en Català (PiEC) ha retret al PSC que no permeti que la proposta de la CUP sobre el català a l'escola es debati al ple del Parlament. D'aquesta manera s'ha referit al fet que, a la Junta de Portaveus, el PSC, juntament amb Vox i PP votessin en contra d'incloure aquesta proposició de llei a l'ordre del dia del ple de la cambra. En roda de premsa, una de les representants de la PiEC i també portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, ha preguntat als socialistes de què tenen por i ha alertat d'una "situació preocupant" als centres educatius, on l'ús del català assegura que ha perdut pes. "Què passa si tenim una ofensiva judicial i no hi ha cap missatge de protecció al professorat que vol utilitzar el català?", ha afegit. La PiEC és una entitat sindical formada per USTEC, Intersindical, COS, CGT i el SEPC, i el seu objectiu és defensar la immersió lingüística davant les sentències judicials contra el català a l'escola.\r\n