L'ACM avisa que els ajuntaments i els consells comarcals estan al límit i demana millor finançament

L'Associació Catalana de Municipis (ACM) ha anunciat aquest dimarts que els consells comarcals i els ajuntaments han "arribat al límit" en infrafinançament i per això exigeixen millores. La presidenta de l'associació, Meritxell Budó, ha celebrat "la urgència" amb què ha treballat l'executiu espanyol per una millora del finançament local i ara aposta també perquè la Generalitat treballi el nou model per a decidir els fons que pertoquen als consells comarcals.

En l'assemblea que ha fet l'ACM a Banyoles, Budó ha anunciat que també treballen per tenir "una presència permanent a Brussel·les" amb l'objectiu de tenir un paper actiu en la presa de decisions que fa la Unió Europea. L'ACM critica que les administracions locals hagin de "prestar serveis que no els pertoquen" malgrat que no tinguin assegurat el finançament per fer-ho. Per aquest motiu, Budó ha assegurat que els ajuntaments i els consells comarcals ja no tenen prou capacitat i necessiten una millora en el finançament.

Budó ha explicat que fa mesos que treballen amb el govern espanyol per tal que s'aprovi una reforma del finançament local. En aquest sentit, celebra que el consell de ministres d'aquest dimarts els hagi donat un marc per treballar amb totes les formacions polítiques i aconseguir tirar endavant la reforma.

Un dels exemples que ha posat Budó sobre la reforma és que els ajuntaments puguin destinar una part del romanent a fer inversions sostenibles. Ara, l'ACM també posa deures al Govern i li demana que impulsi la reforma de finançament dels consells comarcals. La millora d'aquest finançament permetrà a Catalunya erigir-se en "un país en xarxa" que defuig de la capitalitat única de Barcelona i potencia la "cooperació" entre municipis i ciutats.

Internacionalització del municipalisme

Per altra banda, Budó ha exposat als membres de l'ACM la intenció d'internacionalitzar el municipalisme català. Aquest objectiu exigeix tenir una presència constant a Brussel·les, per tal de participar de forma activa en el disseny de les polítiques europees. Des de la Comissió Europea ja han anunciat que el regionalisme ha de centrar les polítiques de la pròxima legislació i en aquest sentit, Budó vol aprofitar-ho i ser "decisius" en les polítiques comunitàries.

En aquest sentit, el representant de la Comissió Europea a Barcelona, Manuel Szapiro, ha explicat que volen "constituir associacions nacionals i regionals" per tal que les administracions locals "participin en la presa de decisions" en totes les fases de les polítiques comunitàries. Szapiro ha reforçat la idea que la Unió Europea "necessita un món local fort".

Per altra banda, l'ACM també ha viatjat fins a Portugal i Noruega per aprendre d'exemples d'entitats municipals que funcionen en determinades àrees i explorar com es poden aplicar a Catalunya. En el cas de Portugal, la iniciativa es basa en l'economia circular, mentre que el cas noruec és en relació amb l'aplicació de la intel·ligència artificial.

Per últim, l'assemblea ha comptat amb la participació del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, qui ha insistit en la necessitat de millorar el finançament local i també el de la Generalitat. Rull, a més, ha remarcat que "Catalunya ha de legislar amb la mateixa intensitat que ho fa l'Estat" i ha advertit que hi ha moltes normatives catalanes "que han quedat obsoletes". Això fa que la legislació catalana agafi com a base la normativa espanyola en comptes d'elaborar-ne una de pròpia, menystenint el paper actiu que ha de tenir el Parlament .