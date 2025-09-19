L’advocat general del TJUE es pronunciarà el 13 de novembre sobre la llei d’amnistia

Dean Spielmann, advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, es pronunciarà el 13 de novembre sobre la llei d’amnistia, segons ha avançat ‘El Nacional’ i ha confirmat l’ACN. Segons ha indicat el mateix tribunal en un comunicat, el lletrat es pronunciarà sobre dues preguntes prejudicials relacionades amb la llei d’amnistia: la del Tribunal de Comptes en la causa per despeses vinculades a l’1-O i a Exteriors, i la de l'Audiència Nacional sobre l’aplicació de l’amnistia en el cas de l'’Operació Judes’ contra els CDR. L’opinió de Spielmann no és vinculant per a la gran sala del TJUE que examina el cas i que dictarà sentència més endavant.\r\n