28 de gener de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Política

L'Agència Tributària de Catalunya incorporarà temporalment 152 treballadors per ajudar a fer la declaració de la renda

  • Una imatge de l'Agència Tributària de Catalunya -

ARA A PORTADA

Publicat el 28 de gener de 2026 a les 19:56

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) incorporarà temporalment 152 treballadors, un 49% més que l'any passat, per ajudar els contribuents a fer la declaració de la renda del 2025. L'organisme comptarà amb 36 oficines repartides arreu del territori, de les quals 8 seran plataformes destinades exclusivament a l'atenció de renda i s'ubicaran a Barcelona (3), Girona, Lleida, Tarragona, el Baix Llobregat i el Besòs. El dispositiu preveu l'atenció telefònica del 6 de maig al 30 de juny i l'atenció presencial de l'1 al 30 de juny. Els interessats han d'omplir un formulari de l'ATC abans del pròxim 2 de febrer. Els llocs de feina seran en qualitat d'interinitat per reforç temporal durant tres mesos i mig, del 30 de març al 10 de juliol.

Et pot interessar