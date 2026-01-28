L'Agència Tributària de Catalunya incorporarà temporalment 152 treballadors per ajudar a fer la declaració de la renda

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) incorporarà temporalment 152 treballadors, un 49% més que l'any passat, per ajudar els contribuents a fer la declaració de la renda del 2025. L'organisme comptarà amb 36 oficines repartides arreu del territori, de les quals 8 seran plataformes destinades exclusivament a l'atenció de renda i s'ubicaran a Barcelona (3), Girona, Lleida, Tarragona, el Baix Llobregat i el Besòs. El dispositiu preveu l'atenció telefònica del 6 de maig al 30 de juny i l'atenció presencial de l'1 al 30 de juny. Els interessats han d'omplir un formulari de l'ATC abans del pròxim 2 de febrer. Els llocs de feina seran en qualitat d'interinitat per reforç temporal durant tres mesos i mig, del 30 de març al 10 de juliol.\r\n