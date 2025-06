L'ANC lamenta l'actitud de l'abat de Montserrat per la invitació a Felip VI: «No ho entenem»

“Si Espanya vol aquest rei, que se'l quedi”. Així s'ha expressat el president de l'ANC, Lluís Llach, des del peu de Montserrat, el dia que Felip VI visitarà l'Abadia. L'Assemblea ha convocat marxes des de diversos punts del país per protestar contra la presència del rei. “Catalunya no vol cap rei i menys aquest Borbó que el 3 d'octubre es va posicionar contra els ciutadans, va animar la repressió contra el nostre poble i va aplaudir l'aplicació de l'article 155”, ha dit Llach. Per això, ha rebutjat la monarquia “hereva directa” del règim de Franco. El dirigent independentista ha defensat el dret i el deure de l'ANC per protestar contra la presència del rei espanyol a Montserrat, “símbol emblemàtic de la nació catalana”. El cantautor ha lamentat l'actitud de l'abat -"no ho entenem"- i ha insistit que la importància de l'abadia va més enllà del “desencert” d'aquesta decisió. En aquest sentit, ha fet una crida a evitar que Felip VI es “passegi amb normalitat” per Montserrat. “Ell és el clau de volta que sosté un sistema polític que se sustenta sobre els pilars de la catalanofòbia i la corrupció”, ha reblat.