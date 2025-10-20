L'ANC denuncia «la censura i la desnacionalització» de TV3

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) es posiciona contra els canvis a TV3. L'entitat independentista ha emès un comunicat aquest dilluns en què denuncia la "censura i desnacionalització" de la televisió pública catalana i lamenten que s'estigui allunyant de la transparència i credibilitat que contribueix a difondre la cultura i la llengua catalanes. L'ANC denuncia una suposada censura del documental Alerta inundable i suposades ingerències polítiques al Sense ficció i al 30 minuts quan es parla d'algun departament del govern o d'una institució rellevant. El comunicat també carrega contra la censura d'una estelada en un anunci -ja corregida-, uns informatius "cada cop més en clau espanyola" i els canvis de marques per englobar-les en el 3Cat. Davant això, l'ANC demana que TV3 estigui "lliure de pressions" i que garanteixi la presència de totes les sensibilitats del país i apunta cap a ERC: "resulta incomprensible que partits considerats independentistes o sobiranistes participin de la desnacionalització". Junts ha fet bandera de la crítica a TV3 en l'obertura del nou curs polític, tal com ha expressat en diverses ocasions al Parlament.\r\n\r\n\r\n\r\n⬛️⬜️✍️ "Volem que TV3 continuï sent la televisió pública catalana, amb la qual els catalans ens hi sentim identificats. Lamentem el propòsit desnacionalitzador"\r\n\r\nComunicat de l'Assemblea contra la censura i la desnacionalització de TV3.\r\n\r\n🔗 https://t.co/Pe5L0oWwtV pic.twitter.com/WwbfgorCxh\r\n— Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) October 20, 2025\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n