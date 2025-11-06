L'Audiència Nacional investigarà els pagaments en efectiu del PSOE

El jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Koldo, Ismael Moreno, ha acordat obrir una peça separada per investigar els pagaments en efectiu que el PSOE va fer a l'exministre de Transports José Luís Ábalos i al seu assessor Koldo García, tal com li havia demanat el Tribunal Suprem, que sospita que hi podria haver irregularitats en l'ús de diners en metàl·lic per part de la formació socialista. Els informes de la Guàrdia Civil han detectat pagaments en efectiu a Ábalos i Koldo que no consten en la informació que va facilitar el partit a la causa.
El Suprem sosté que hi ha pagaments en metàl·lic per part del PSOE que no tenen "suport documental" i el jutge instructor, Leopoldo Puente, considera que cal resoldre incògnites per descartar que no hi hagi hagut activitats "irregulars o potencialment delictives" amb el finançament del PSOE. Pel Suprem han desfilat l'exgerent del partit i una treballadora, que han negat cap mena de caixa B, però també una empresària imputada que va assegurar que havia portat diners en efectiu a Ferraz. El PSOE ha dit sempre que tot és legal i que no hi ha cap irregularitat ni cap delicte.
Segons el jutge del Suprem, es continua desconeixent qui era la persona que feia els pagaments i el procediment de les compensacions en metàl·lic de les factures presentades. Puente també diu que no ha quedat clar l'origen dels diners en efectiu que feia servir el PSOE per fer front a les compensacions de despeses. La sospita del jutge és que es podria tractar d'un mètode per blanquejar comissions il·legals.
El magistrat afegeix que tampoc no van quedar prou explicades les raons que aconsellaven que les compensacions econòmiques, sol·licitades a títol personal pels membres de la Secretaria d'Organització o de manera col·lectiva per a un conjunt indeterminat de persones pertanyents o vinculades a aquest equip, es fessin en metàl·lic. Tal com ha apuntat el jutge Moreno, ja s'ha acordat donar trasllat al Ministeri Fiscal i a les parts personades en la causa de l'obertura de la peça separada i de la documentació.
La setmana passada, al Senat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va admetre haver rebut diners en efectiu del PSOE, però sempre dins de la legalitat, contra factura, i mai quantitats superiors a 1.000 euros.