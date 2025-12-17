L'Audiència Nacional obre una peça separada secreta amb els pagaments en metàl·lic del PSOE

El jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno ha acordat obrir una peça separada secreta amb la informació aportada pel PSOE relativa als pagaments en metàl·lic entre 2017 i 2024. El PSOE li havia demanat que actués en aquesta direcció per evitar que les dades personals dels seus treballadors arribessin a mans de l’acusació popular.
El jutge adopta la mesura només per un mes i, per fer-ho, ha tingut en compte “l’especial naturalesa del delicte que s’investiga, el caràcter de les diligències d’investigació que s’estan practicant, així com el contingut de la documentació de caràcter reservat aportada pel PSOE”.
A la seva interlocutòria, el jutge recorda que aquestes dades afecten diverses persones (càrrecs, treballadors, simpatitzants o voluntaris), fet que determina que es consideri “racional, lògic, fonamentat, necessari i avalat legalment adoptar la mesura de decretar el secret de la present peça separada pel termini d’un mes mentre es practiquen les diligències d’investigació pendents”.
El magistrat ha dictat dues providències, una per acordar l’obertura de la peça i una altra per donar trasllat a la Fiscalia del seu contingut, així com un acte interlocutori per declarar-la secreta.