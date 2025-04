Laure Vega veu erroni «folkloritzar» el català i demana fer-lo accessible

La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega ha considerat un error "folkloritzar i intentar protegir un lloc on la gent no pugui accedir" al català, i ha reclamat fer-lo accessible.

"Volem continuar reivindicant que aquesta diada és per a tothom que viu a Catalunya, que se sent català, i per continuar reivindicant que la llengua no és un tresor que s'hauria de folkloritzar", ha dit en unes declaracions als mitjans a Barcelona durant la diada de Sant Jordi.

Vega també ha fet una crida a participar de les manifestacions que organitza Sant Jordi per la Llengua aquest dimecres a la tarda a Girona i a Barcelona.