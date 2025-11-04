L'emèrit Joan Carles I parla en les seves memòries sobre l'abdicació en el seu fill: «Aquest anunci significa que em rebutges»

El rei emèrit Joan Carles I, monarca de l'Estat entre 1975 i 2014, publica aquest dimecres a França el seu llibre de memòries titulat Joan Carles I d’Espagne. Réconciliation, editat per Estoc i escrit en col·laboració amb l'autora francesa Laurence Debray.
L'obra té set parts que segueixen un ordre cronològic, comença parlant sobre la seva infància i la mort del seu germà major Alfons de Borbó, i continua abordant les grans incògnites que envolten la seva monarquia a partir de la Transició democràtica i des d'una dictadura franquista que, com ell mateix afirma a les memòries, el va col·locar com a rei de l'Estat.
També tracta l'intent del colp d'estat en 1981, la seva relació amb la reina Sofia i les relacions extramatrimonials, "la majoria de les quals són totalment fictícies", assegura al llibre, i el moment de l'abdicació en el seu fill i actual rei Felip VI, així com la fugida a Abu Dhabi que va fer en 2020 després de convertir-se en emèrit i arran dels escàndols financers en què es va veure involucrat.
"Aquest anunci significa que em rebutges. No oblidis que heretes un sistema polític que jo he construït. Pots excloure'm en el pla personal i financer, però no pots rebutjar l'herència institucional en la qual has crescut. Només hi ha un pas entre ambdues”, relata el borbó sobre l'abdicació en el seu fill Felip VI, segons citen a El País.
"Per la pressió dels mitjans i del Govern, després de la revelació d'un compte bancari que tenia a Suïssa i per acusacions totalment infundades, decideixo partir, per a no dificultar el bon funcionament de la Corona ni molestar al meu fill en l'exercici de les seves funcions de sobirà”, explica al llibre al qual ha tingut accés El País.
Les seves declaracions a la revista francesa Le Figaro Magazine
El periodista Charles Jaigu, al mitjà francès Le Figaro Magazine, s'ha desplaçat fins a Abu Dhabi per entrevistar Joan Carles I. L'excusa és la publicació de les memòries del rei emèrit, titulades Reconciliació, escrites per la seva biògrafa, l'escriptora Laurence Debray, i editades per Planeta. Sortiran a la venda el 5 de novembre a França, i unes setmanes més tard a Espanya.
Precisament aquesta tarda s'ha fet públic que en les hores vinents el borbó aterrarà a Vitoria per passar revisions mèdiques. En l'entrevista -que es pot llegir en aquest enllaç- Joan Carles repassa diversos temes de la seva trajectòria i deixa un seguit de titulars, entre els quals destaquen: "La democràcia no va caure del cel", "Vaig dubtar a escriure aquest llibre, però a poc a poc em vaig adonar que els fills i els nets dels meus amics no tenien ni idea de qui era Franco ni de la transició democràtica que va seguir" o "Franco em va convertir en rei per crear un règim més obert".