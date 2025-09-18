L'error d'un diputat del PP permet que tiri endavant una proposta de Sumar per reformar l'acomiadament improcedent

El Congrés ha aprovat una proposició no de llei de Sumar que insta el govern espanyol a reformar l'acomiadament improcedent per tal de dissuadir les empreses i indemnitzi millor les persones afectades. La iniciativa ha tirat endavant gràcies a l'error d'un diputat del PP, que hi ha votat a favor, però no té caràcter legislatiu. Ha rebut el suport del PSOE, ERC, PNB, EH Bildu, Podem, Coalició Canària, l'exministre socialista José Luis Ábalos i la diputada de Compromís al grup mixt, Águeda Micó. La votació s'ha decantat a favor del "sí" gràcies al vot afirmatiu del diputat del PP Joan Mesquida. No és la primera vegada que passa. L'any 2021, l'error del diputat Alberto Casero, també del PP, va fer prosperar la reforma laboral de Yolanda Díaz. En aquella ocasió era una llei, ara només és una proposta que no es publicarà al BOE. \r\n