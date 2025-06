Les millors fotos de la visita de Felip VI a Montserrat i les protestes

Dilluns mogut a Montserrat. La visita de Felip VI i Letizia és la primera de la monarquia espanyola a l'abadia des del 2011. Han estat rebuts al jardí dels monjos pel president del Govern, Salvador Illa; el ministre d'Indústria, Jordi Hereu; i la cúpula del monestir, amb l'abat, Manel Gasch, al capdavant. La presència dels monarques ha generat escenes de tensió entre els representants polítics i de la societat civil desplaçats per condemnar-la i els Mossos. La BRIMO ha aturat la marxa de l'ANC i, davant les protestes, els reis han descartat accedir a l'abadia per la plaça de Santa Maria per evitar trobar-se amb els manifestants.