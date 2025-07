L'exdirectora del CNI declararà al setembre com a imputada per l'espionatge a Jové i Riba

La jutgessa que investiga l'espionatge amb el programa Pegasus als diputats d'ERC al Parlament i al Parlament Europeu Josep Maria Jové i Diana Riba ha citat a declarar com a investigada a l'exdirectora del CNI Paz Esteban. Segons ha avançat 'eldiario.es' i ha confirmat l'ACN, la citació és per finals de setembre. La magistrada ha demanat al govern espanyol que retiri a Esteban l'obligació de guardar silenci per tal que pugui declarar àmpliament, i no com en la citació per l'espionatge a l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès o la compareixença al Congrés, en les quals no va dir pràcticament res. La citació arriba després que l’Audiència de Barcelona donés la raó a Riba i a Jové, i serà la segona causa en què Esteban haurà de declarar com a investigada després de la que té oberta per la denúncia interposada per Aragonès pel mateix motiu. La resolució veu “elements indiciaris” suficients per “construir una sospita fundada d'autoria” al voltant d'Esteban, qui està imputada també per l'espionatge amb Pegasus a l’exeurodiputat d’ERC Jordi Solé.