L'expresident Puigdemont critica que el Govern «no vol» corregir la pèrdua de poder adquisitiu de la classe treballadora

El president de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha destacat en el Primer de Maig la pèrdua en la capacitat d'adquisició per part de les persones treballadores. En aquesta línia, Puigdemont ha afirmat que "mentre els ingressos de l'Estat no paren de créixer, el poder adquisitiu dels treballadors disminueix". L'expresident de la Generalitat també ha dit que la situació "es podria corregir", però que els governs català i espanyol "no volen". A més, ha assegurat que "sense deflactar l'IRPF, la inflació es converteix en una pujada d'impostos encoberta".\r\n\r\n\r\nEn aquest Primer de Maig recordem que mentre els ingressos de l'Estat no paren de créixer, el poder adquisitiu dels treballadors disminueix. Es podria corregir, i la solució la tenen els governs català i espanyol. Però no volen. Sense deflactar l'IRPF la inflació es converteix en…\r\n— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) May 1, 2026\r\n\r\n\r\n \r\n