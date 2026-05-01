01 de maig de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Política

L'expresident Puigdemont critica que el Govern «no vol» corregir la pèrdua de poder adquisitiu de la classe treballadora

  • Puigdemont es troba a l'exili des de 2017 -

ARA A PORTADA

Publicat el 01 de maig de 2026 a les 12:53

El president de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha destacat en el Primer de Maig la pèrdua en la capacitat d'adquisició per part de les persones treballadores. En aquesta línia, Puigdemont ha afirmat que "mentre els ingressos de l'Estat no paren de créixer, el poder adquisitiu dels treballadors disminueix". L'expresident de la Generalitat també ha dit que la situació "es podria corregir", però que els governs català i espanyol "no volen". A més, ha assegurat que "sense deflactar l'IRPF, la inflació es converteix en una pujada d'impostos encoberta".

 

