Meritxell Batet fitxa per Ebro Foods després de ser presidenta del Congrés dels Diputats

El consell d'administració d'Ebro Foods ha nomenat Meritxell Batet com a consellera independent, tal com ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). La barcelonina fa el salt al grup alimentari després de ser presidenta del Congrés dels Diputats i exministra del govern espanyol. Batet ocuparà la vacant que va quedar amb la renúncia de Marc Murtra, que va abandonar el consell d'Ebro per ser nombrat president executiu de Telefónica. A més, Batet també ha estat designada com a membre de la comissió executiva i de la comissió d'auditoria de l'empresa.