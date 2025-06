La mesa del Parlament admet una sol·licitud del PP perquè Illa expliqui si té relació amb el cas Koldo

La mesa del Parlament ha admès a tràmit aquest dimarts una sol·licitud de compareixença del PP perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, expliqui en seu parlamentària si té relació amb la trama de corrupció del cas Koldo -que involucra José Luis Ábalos i Santos Cerdán- i la seva gestió al capdavant del ministeri de Sanitat, segons han explicat fonts parlamentàries. L'òrgan parlamentari també ha admès dues sol·licituds de Junts i de la CUP perquè Illa comparegui per explicar la seva proposta per a l'ampliació de l'aeroport del Prat. Ara és la junta de portaveus qui ha de decidir sobre aquestes sol·licituds. La mesa també ha acordat aquest dimarts que el calendari de sessions plenàries de després de l'estiu comenci amb un ple ordinari els dies 30 de setembre i 1 i 2 d'octubre. Així, el període de sessions no començarà amb el debat de política general (DPG), que, per qüestions d'agenda, se celebrarà del 7 al 9 d'octubre, segons han explicat les mateixes fonts.