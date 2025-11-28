Mig miler d'alcaldes reivindiquen des de Montserrat la importància del municipalisme en un moment de "desencís"

Uns 500 alcaldes d'arreu de Catalunya s'han reunit aquest divendres a Montserrat per reivindicar la importància del municipalisme en un moment de "desencís i desafecció". Així ho ha assegurat la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, que ha definit els ajuntaments com els "pilars de fortalesa" del país. Entre les reclamacions hi ha el d'un finançament just. "Estem crònicament infrafinançats. Fa més de 20 anys que no es revisa la llei de finançament local", ha lamentat Budó. L'acte 'Pilars de Fortalesa' s'emmarca en la celebració del mil·lenari de Montserrat i els alcaldes han fet una ofrena a la plaça de Santa Maria en una llàntia votiva feta expressament per a l'ocasió que serà beneïda per l'abat de Montserrat.\r\n