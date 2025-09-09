Montilla insta els grups parlamentaris a abandonar el tacticisme i no bloquejar el Govern

L'expresident José Montilla ha fet públic un missatge amb motiu de la Diada, en què analitza la situació del país. A les portes de la negociació pressupostària, Montilla reclama als grups parlamentaris que siguin "exigents amb el Govern" per garantir el compliment dels acords, però alhora que "resisteixin la temptació del bloqueig per raons estrictament tàctiques". Les converses encara no han començat i ERC apareix com el principal escull per a Salvador Illa per tenir una majoria a favor dels nous comptes. Els republicans han estat clars des de bon principi: sense avenços en el finançament singular, no hi haurà ni tan sols negociació. Montilla diu que l'agenda -amb reptes com la millora dels serveis públics, l'accés a l'habitatge o la millora de l'autogovern- del Govern és "urgent, necessària i difícil", i reclama "generositat i compromís". Així, demana a totes les parts que tinguin "ambició" per arribar al fons dels problemes sense pensar en la immediatesa. També "tenacitat" davant reptes complexos -com podria ser el del finançament, que l'expresident no menciona- i avisa que "la dificultat no pot justificar la renúncia" ni la "pressa" pot portar a "decisions equivocades o discussions estèrils". L'expresident també reclama renunciar a la polarització i construir consensos, i forjar aliances sòlides. I acaba amb una crida a no deixar-se endur pel "soroll i la confrontació".\r\n