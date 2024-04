Mor als 82 anys José Antonio Ardanza, el lehendakari més longeu en democràcia

El lehendakari més longeu en democràcia, José Antonio Ardanza, ha mort aquest mateix dilluns a la tarda als 82 anys al seu domicili de Gauztegiz Arteaga, aUrdaibai (Biscaia). L'històric polític basc, que va governar durant 14 anys (del 1985 al 1999) el territori, patia un càncer de pròstata.

Ardanza va ser l'home que va salvar l'hegemonia del PNB després de l'escissió amb Eusko Alkartasuna (EA) i Carlos Garaikoetxea, el seu president, l'any 1986. El basc també va lligar el seu mandat a l'acord anomenat d'Ajuria Enea, un pacte contra ETA, en l'època més dura de la banda armada, signat per tots els partits menys l'esquerra abertzale.

Ardanza va néixer a Elorrio el 1941. Es va llicenciar en dret per la universitat bilbaïna de Deusto. Després, va treballar durant anys com a assessor legal a la Caja Laboral i va exercir de lletrat per a les cooperatives de Mondragon (MCC). Més tard, va fer el salt a la política per convertir-se en el primer batlle d'Arrasate-Mondragon en democràcia. Concretament, de l'any 1979 fins al 1983. Aquell any va passar a ser diputat general de Guipúscoa el 1983.

Va arribar fins a la Lehendakaritza després de la dimissió de Garaikoetxea, que es va enfrontar al PNB, i va salvar al límit la presidència basca a les eleccions de l'any 1986. Va ocupar el càrrec fins al 1999, quan el va substituir Juan José Ibarretxe després de guanyar els comicis de 1990 i 1994. Aleshores, es va retirar de la primera línia política per a anys més tard convertir-se en president de la companyia telefònica Euskaltel.

Reaccions polítiques

"Commocionat per la notícia de la defunció del Lehendakari Ardanza. A banda d'una personalitat que institucionalment ho ha estat tot en aquest país (alkate, diputat general i lehendakari), marxa un gran abertzale que va viure l'exili i la clandestinitat", ha considerat a través del seu perfil d'X l'actual president del PNB, Andoni Ortuzar.

Conmocionado por la noticia del fallecimiento del Lehendakari Ardanza. Además de una personalidad que institucionalmente ha sido todo en este País (Alkate, Diputado General y Lehendakari), se nos va un gran abertzale que vivió el exilio y la clandestinidad. https://t.co/4HOYP9AENrpic.twitter.com/CqybHFmJ7C — Andoni Ortuzar (@andoniortuzar) April 8, 2024

Per la seva banda, l'exlehendakari Ibarretxe, també a través de les xarxes socials, ha apuntat que amb l'adeu d'Ardanza també "desapareix una part del poble basc". Així i tot, ha indicat que "amb el que va fer, una altra gran part quedarà amb nosaltres per sempre". El també exdirigent del PNB ha conclòs el seu missatge amb les següents paraules: "Ardanza Lehendakari, salutacions i honor".

Així mateix, EA ha expressat el seu dol: "Lamenta la defunció del lehendakari Ardanza. Les nostres condolences a la família, amistats, companyes i companys i al PNB", han escrit a X. Finalment, el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, ha enviat el seu "més sentit condol i una abraçada més càlida als membres del seu partit, familiars i amics".