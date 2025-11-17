Mor Lluís Reverter, el protocol darrere del poder

Expliquen que Lluís Reverter, mort avui als 82 anys, va fer les primeres pràctiques en relacions personals a la botiga familiar de Sarrià, una drogueria on feia de dependent i on aviat va demostrar mestratge per tractar els altres. Aquest va ser sempre el fort d’un home que va influir molt més del que semblava el seu tarannà discret i prudent. Actiu en el moviment veïnal durant el tardofranquisme, la seva amistat amb Narcís Serra va ser decisiva per entrar en política. Va ser regidor del PSC en el primer ajuntament democràtic de Barcelona, el 1981.
Un moment crucial en la trajectòria de Reverter va ser el maig del 1981. Feia només tres mesos de l’intent de cop d’estat del 23-F i l’ambient polític era molt tens. El govern de la UCD estava molt desgastat i el PSOE apuntava ja cap al poder, però el clima en l’interior de les forces armades era crispat. La classe política mirava de reüll els capitans generals. Com a regidor de Relacions Ciutadanes, a Reverter li van encarregar organitzar el Dia de les Forces Armades a Barcelona, amb desfilada inclosa. Va ser el 31 de maig. Reverter s’hi va abocar i el seu paper va ser determinant per engreixar la relació entre militars i dirigents socialistes.
Va ser aquells dies quan l’alcalde Narcís Serra va posar-se els galons que el faria, el novembre del 1982, ministre de Defensa del govern de Felipe González. I, és clar, es va endur Reverter al ministeri. Ser socialista i català entre militars espanyols molt empeltats encara de franquisme no devia ser fàcil, però aquesta etapa va ser la més brillant i possiblement transcendent en la seva biografia. Reverter es va cansar d’enviar flors i felicitacions a generals i dones de generals aprofitant sants i aniversaris. No se li escapava cap detall.
Exponent d’un PSC de bona família, catolicisme practicant i suaument progressista, una mica d’un temps, un país, Reverter se les sabia totes en transversalitat i bona diplomàcia. En una nació sense estat com Catalunya, Reverter era mestre del protocol i la litúrgia del poder, un dels engranatges que s’han de dominar si es vol entendre el minotaure. Després de Defensa, va estar a la Moncloa.Va ser peça rellevant en l’organització i el protocol dels Jocs del 92. El 1993 va ser reclamat com a secretari general de la Fundació la Caixa. Pocs llocs on calia moure’s sense trepitjar ulls de poll li van ser aliens. Lluís Reverter era un exemple paradigmàtic de la importància que tenen els actors que estan darrere de les cortines.