Puigdemont i Otegi refermen la col·laboració davant la «complexitat» política a l'Estat

Reunió entre Carles Puigdemont i Arnaldo Otegi en un moment determinant de la legislatura a Madrid. Una delegació d'EH Bildu s'ha desplaçat aquest dijous fins a Waterloo per reunir-se amb el líder de Junts, i des d'on totes dues formacions han apostat per la col·laboració entre les nacions basca i catalana. Tal com han informat totes dues formacions, en la cita s'ha analitzat la situació política de Catalunya i Euskadi, així com "la complexitat del context actual" a l'Estat.
No és la primera vegada que es reuneixen, però la fotografia continua tenint impacte per què significa, especialment aquesta legislatura. L'última trobada va ser el març passat, en què els dos dirigents van acordar mantenir oberta la interlocució entre el partit independentista i la formació de l'esquerra abertzale. Tots dos formen part de la majoria de la investidura de Pedro Sánchez, per bé que Bildu s'ha mostrat molt més propera que Junts al PSOE a l'hora de garantir l'estabilitat de l'executiu estatal, encara més després del trencament dels catalans amb l'executiu estatal.
Junts té una relació ben travada amb el PNB -recuperada després del sotrac dels anys del procés, durant els quals l'expresident de la Generalitat va topar amb l'exlehendakari Íñigo Urkullu sobre la manera de dialogar amb l'Estat-, mentre que Bildu gaudeix de sintonia amb ERC. De fet, sovint hi ha més coordinació entre ells que entre els republicans i Junts. Però els de Puigdemont també han volgut certificar que hi ha sintonia amb Bildu i, aquest dijous, s'han compromès a continuar treballant plegats com han fet des de fa anys juntament amb altres forces sobiranistes.
Això sí, una col·laboració que no va necessàriament lligada a l'acció a Madrid. Algunes de les últimes iniciatives que Junts ha aconseguit tirar endavant, com la llei contra la multireincidència, ha comptat amb el "no" de Bildu. En altres àmbits, com el de la llengua, sí que s'han trobat posicions. Aquesta mateixa setmana, la llei per blindar el plurilingüisme que proposaven els bascos juntament amb els socis plurinacionals com ERC i els Comuns, també va rebre l'aval dels de Puigdemont.