D'Amposta a Badalona: el 36% de municipis catalans s'arrisca a perdre subvencions

Més d'una tercera part dels municipis de Catalunya no han lliurat els comptes del 2024 a la Sindicatura de Comptes dins del termini legal, és a dir, abans del 15 d'octubre, tal com marca la llei. Un total de 345 ajuntaments (36,4%) no van presentar la documentació abans d'aquella data, segons l'òrgan fiscalitzador.
Mentre que 118 d'ells han enviat els seus comptes més tard, en aquest últim mes, amb data d'aquest dilluns n'hi ha 47 que els han lliurat només parcialment i 179 més que encara no ho han fet. És el cas d'algunes capitals de comarca, com ara Puigcerdà, Montblanc, Gandesa, Amposta o Mollerussa. Altres ciutats com ara Badalona tampoc ho han fet, mentre que Barcelona ho ha fet, però fora de termini.
Així, 602 municipis sí que han complert amb el marge legal del 15 d'octubre –o se'ls han acceptat les al·legacions per a fer-ho més tard–, un 63,6% del total, un percentatge set punts més baix que l'any passat. Segons fonts de la Sindicatura, el llistat dels municipis que no han complert serà ara enviat a la Secretaria d'Administració Local de la Generalitat, que bloquejarà les subvencions a aquests ens fins que no presentin els comptes de l'any passat, tal com marca la legislació vigent.
Incompliments per demarcacions i comarques
Per demarcacions, la de Tarragona encapçala el rànquing d'incompliments –el 49% del total, 90, no ho han fet abans del 15 d'octubre, encara que 24 d'ells ja han lliurat la documentació. La segueix Barcelona, amb el 45% de municipis incomplidors, mentre que a la demarcació de Lleida han estat el 29% els ajuntaments que no han retut els comptes a temps, i a Girona, el 21,3%.
Per comarques, el Berguedà és la comarca amb més municipis que encara no han lliurat els papers requerits per la Sindicatura (16), per davant del Priorat i l'Anoia (13) i el Vallès Oriental (12). L'Alt Camp i el Baix Camp se situen en 11 ajuntaments incomplidors cadascun.