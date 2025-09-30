Nou greuge lingüístic al País Valencià: el català no existeix a les alertes als mòbils

El govern de Carlos Mazón ha fet de l'anticatalanisme un dels objectius del seu mandat mentre evita donar responsabilitats per la dana. Ara, precisament en el context d'un altre temporal important, ha demostrat altre cop que no li importa gens la llengua catalana, fins i tot en els casos en què hi ha vides en joc.
L'alerta de Protecció Civil que s'ha enviat a causa de la previsió de pluges importants, fins i tot amb algunes zones en alerta vermella, ha arribat a molts mòbils només en castellà i en anglès. Fins i tot, en alguns casos només ho ha fet en la segona llengua, que en cap cas és oficial. "És el menyspreu habitual de PP i Vox al valencià, ens neguen el dret a ser avisat en la llengua pròpia", ha denunciat Plataforma per la Llengua.
Cal tenir en compte que el sistema ES-alert el posa a disposició el govern espanyol, però que la gestió d'emergències i de Protecció Civil és de les comunitats autònomes. En aquest sentit, l'enviament exclusivament en castellà i en anglès sorprèn, ja que en altres ocasions també s'havia fet en català.
L'ús de les llengües forma part de les mateixes autonomies com a gestores del sistema. A Catalunya, per exemple, les alertes se solen enviar en tres llengües diferents. Són el català i el castellà en el seu nivell de cooficialitat, mentre que també es pot emprar l'anglès categoritzat com una llengua internacional. D'aquesta manera, el Govern considera que es pot facilitar la comprensió de l'alerta per part de la població resident, però també de l'estrangera que pugui trobar-se circumstancialment al país enmig d'una alerta.
Les condicions per enviar un avís ES-alert a Catalunya
El sistema ES-alert permet avisar de manera massiva sobre una situació potencialment perillosa. S'utilitza bàsicament en cas d'inundacions, però també en incendis forestals i en emergències químiques.
En el cas de pluges torrencials, Protecció Civil té marcats dos criteris de base per enviar-lo. Quan el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de risc extrem de pluges intenses -nivell 5 o 6 en una escala de 6- i que suposa pintar de vermell una comarca. O bé quan els gestors d'una conca hidrogràfica alertin d'afectacions greus pel possible desbordament de riu o inundacions.
A partir d'aquests dos elements, els tècnics de Protecció Civil han d'avaluar quan i com s'envia l'alerta als mòbils. Això sí, admeten que hi ha casos que no són tan clars i aleshores s'ha de prendre una decisió. Més enllà dels criteris, un dels elements a tenir en compte és el perill imminent per la vida de les persones i el nivell de certesa d'una predicció -per exemple el temporal Glòria se sabia amb força antelació que duraria molts dies-.