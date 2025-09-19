Oriol López, nou diputat d'ERC al Parlament en relleu de Ruben Wagensberg

ERC ja té relleu per a Ruben Wagensberg al Parlament. Oriol López serà el nou diputat dels republicans a la cambra catalana. Actualment, és secretari general adjunt del partit i una de les cares visibles de la candidatura que va retornar Oriol Junqueras a la presidència de la formació. López havia estat número 15 per Barcelona a les eleccions de l'any passat i era el següent de la llista si entre els escollits hi havia alguna baixa. El nou diputat va començar a militar a ERC el 2004 i des del 2009 és regidor de Mollet del Vallès. El 2021 va entrar a l’executiva d’ERC per primera vegada com a secretari de Coordinació Municipal i Ciutats Grans i el 2023 va assumir la vicesecretaria general de Coordinació Interna.\r\n