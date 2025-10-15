Andorra endurirà els requisits per obtenir la nacionalitat

Noves mesures a Andorra per endurir l'obtenció de la nacionalitat. Els Demòcrates, partit amb majoria al Consell General, ha proposat que els requisits per aconseguir el passaport estiguin condicionats a certs aspectes vinculats amb la penalitat. Concretament, la formació vol que no es pugui donar la nacionalitat a aquelles persones que tinguin antecedents penals.
Es tracta d'una sèrie d'esmenes que el principal partit del país ha tramitat al projecte de modificació de la llei qualificada de la nacionalitat. Una de les principals novetats és que es planteja que, tant la concessió del passaport com del permís de la residència, quedin supeditats al fet de no haver estat condemnat per infraccions penals doloses i poder demostrar una bona conducta cívica.
Què vigilarà el país quan s'aprovi aquest canvi de llei? Doncs si la persona que sol·licita l'obtenció de la nacionalitat té alguna mena d'antecedent policial o si ha estat sancionat administrativament per infraccions vinculades a l'ordre públic. Això s'aplicarà tant a l'historial policial d'Andorra com del país d'origen de la persona que ha sol·licitat l'obtenció de la nacionalitat.
Actualment, el criteri és una mica més flexible. La llei recull que només es denegarà la nacionalitat en casos de condemna per un sol delicte dolós o una pena igual o superior als quatre anys de privació de llibertat, o per dos o més delictes dolosos. Amb el canvi, ja es podrà denegar el passaport per una condemna mínimament greu en qualsevol país o que el comportament de la persona li hagi suposat un seguit d'infraccions administratives.
En declaracions que recullen mitjans del país pirinenc, Demòcrates ha defensat un control "més exhaustiu" pel que fa a la conducta dels sol·licitants de la nacionalitat en la línia de mantenir el nivell de seguretat que té avui dia Andorra. Les propostes no estan encara en marxa, però la majoria de Demòcrates al Consell General permetrà l'aprovació sense cap dificultat.
Andorra també reforça el vincle lingüístic
Recentment, Andorra també ha situat el deure de saber català a la població estrangera. La renovació de les autoritzacions de residència i treball van lligades a l'acreditació del coneixement oficial de la llengua. La primera i la segona renovació de l'autorització es condiciona als nivells A1 i A2 de català, respectivament. "No es tracta d'impedir l'arribada de ningú per raó de llengua, sinó de fomentar l'aprenentatge del català", diu el text.
Cal tenir en compte que són nivells molt mínims i s'entén amb un exemple molt clar: qualsevol alumne català que acabi l'ESO ja pot acreditar el nivell C1. En tot cas, els resultats han estat positius, les inscripcions per aprendre català s'han disparat i hi ha major predisposició a emprar la llengua en l’àmbit social i professional.