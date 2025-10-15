Un diputat del PP, a un de Compromís, integrant de la Flotilla: «Que grassonet has sortit d'Auschwitz»

"Que grassonet has sortit d'Auschwitz". És el que ha reblat el diputat del PP a Les Corts Valencianes Manuel Pérez Fenoll al representant de Compromís Juan Bordera, que ha tornat a l'hemicicle aquest dimecres després de participar en la Flotilla i ser detingut per Israel. Els fets han provocat els retrets de la resta de diputats i la presidenta de la Cambra, Llanos Massó, de Vox, hi ha passat de puntetes.
Compromís ha denunciat que aquestes paraules de Pérez Fenoll són "una mostra del gust moral del Partit Popular" i suposen "una falta absoluta d'humanitat". En declaracions als mitjans als passadissos, el síndic popular Juanfran Pérez Llorca ha criticat la "sobreactuació" que, a parer seu, l'esquerra fa al voltant del genocidi d'Israel sobre Palestina i ha demanat "no agitar el carrer" després de l'"acord de pau".
La situació s'ha produït just abans de l'inici del ple, quan Bordera ha entrat a l'hemicicle entre aplaudiments per part dels companys de bancada i de la resta de l'esquerra. En aquell mateix moment, la vicepresidenta primera del Consell i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, pujava al faristol per presentar el projecte de llei reguladora de l'accessibilitat als espais públics de les persones amb discapacitat amb gossos d'assistència.
Si bé, amb el comentari de Pérez Fenoll, la diputada de Compromís Aitana Mas ha demanat la paraula. "Només per una qüestió de respecte i d'humanitat, m'agradaria que poguéssim començar el ple sense fer afirmacions com les que acaba de fer la bancada del PP", ha assenyalat. Però Massó li ha recordat que no tenia la paraula i ha demanat als diputats "que romanguin en silenci".
Compromís acusa la presidenta de "deixadesa de funcions"
A més, Massó ha exigit "respecte" a la persona que estava intervenint. "Cada grup té el seu torn de paraula", ha reiterat. Per això, Compromís també ha presentat un escrit de protesta a la Mesa de Les Corts davant el que considera una "deixadesa de funcions" de la presidenta, que ni tan sols ha cridat Pérez Fenoll a l'ordre.