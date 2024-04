El Parlament insta el Congrés a fer «modificacions legals» perquè Tsunami no es pugui considerar terrorisme

La causa per terrorisme que impulsen el Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional contra Tsunami Democràtic ha comportat una nova onada d'exiliats. Vuit dels dotze investigats han decidit marxar de l'Estat davant del risc de presó preventiva, a l'espera que es tramiti l'amnistia. Davant d'aquesta situació, ERC, Junts, la CUP i els comuns han aprovat una declaració al Parlament, impulsada per Òmnium, per condemnar la persecució política contra l'independentisme i instar l'Estat a fer reformes perquè les mobilitzacions socials no puguin ser considerades terrorisme.

La declaració del Parlament insta l'Estat i el Congrés a aturar la repressió contra el moviment independentista i els moviments populars, així com els "mecanismes repressius" que duen a terme els cossos policials o els tribunals. Així, la majoria de la cambra demana "realitzar les modificacions legals i internes pertinents" perquè no es pugui equiparar la "dissidència política" amb el terrorisme, i evitar la limitació de l'exercici dels drets fonamentals d'acord amb els estàndards internacionals de drets humans.

Els grups sobiranistes del Parlament sostenen que les protestes contra la sentència de l'1-O van ser un "exercici de drets fonamentals" i exigeixen que es retirin les imputacions per terrorisme. També avisen que s'està utilitzant la justícia per perseguir les mobilitzacions i rebutgen que es pugui equiparar això amb un delicte de terrorisme. "Investiga per terrorisme el moviment independentista per actes emparats per l'exercici pacífic dels drets fonamentals té l'objectiu de criminalitzar la protesta", diu la declaració.

El Parlament assenyala també que això implica un "efecte dissuasiu" perquè no hi hagi manifestacions. Constata també que les causes per terrorisme, que més enllà de Tsunami també afecten els CDR de l'operació Judes, són una maniobra dels tribunals per "desgastar" el govern de Pedro Sánchez i la tramitació de la llei d'amnistia. "És una ingerència del poder judicial sobre el legislatiu i afegeix la democràcia", sostenen els grups en la declaració.

El president d’Òmnium, Xavier Antich, ha celebrat la declaració de suport als investigats per terrorisme. “Aquesta causa contra Tsunami és contra l’independentisme i el sobiranisme”, ha dit. Des de les portes del Parlament, Antich ha demanat conjurar-se per “continuar protestant”, i ha remarcat que "els drets es defensen exercint-los". Òmnium denunciarà en l’àmbit internacional la persecució política que pateix l’independentisme a mans de la cúpula del poder judicial.

Pendents que els citin a declarar

La causa de Tsunami es troba pendent que el jutge citi a declarar els investigats. El Tribunal Suprem vol que Carles Puigdemont comparegui al juny, quan ja no tindrà immunitat com a eurodiputat i quan, en principi, ja s'hauria d'haver aprovat l'amnistia. L'Audiència Nacional va començar a fer moviments la setmana passada per fer comparèixer els investigats, bona part dels quals són a Suïssa.

Els jutges, amb l'oposició de la Fiscalia, creuen que les protestes de la sentència -especialment la mobilització a l'aeroport del Prat, però també les protestes d'Urquinaona- poden ser un delicte de terrorisme. La llei d'amnistia hauria d'emparar tant Tsunami com els CDR, però no es poden descartar maniobres dels tribunals per intentar que en quedin fora.