Parlon reivindica el «segon desplegament» dels Mossos per arribar als 25.000 agents

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a reforçar els Mossos i ha confiat poder donar bones més bones dades de seguretat en el futur, perquè serà senyal que s'està fent bé la feina. “La identitat del país passa per reforçar el cos de Mossos”, ha afirmat. Parlon ha remarcat que els Mossos viuran pràcticament un “segon desplegament” que permetrà arribar als 25.000 mossos per reforçar la feina des de la proximitat en coordinació amb la resta d'institucions i cossos de seguretat. La consellera ha admès “mancances” en infraestructures i equipaments, perquè el cos encara està pensant per una Catalunya “més petita”. La consellera ha insistit que els Mossos treballen per garantir la seguretat tenint en compte “la singularitat” de Catalunya, i ha destacat la feina de proximitat del cos i la presència dels policies arreu del país. “Volem reduir la delinqüència construint un model de seguretat integral que ens faci sentir orgullosos combatent els aspectes de seguretat ciutadana que més ens preocupen”, ha defensat Parlon, i ha insistit que cal gastar més recursos i més mitjans per combatre la multireincidència o la lluita contra el tràfic de drogues, entre d'altres fenòmens delictius que preocupen els Mossos. En paral·lel a l'augment de plantilla, també han de millorar espais i condicions laborals dels Mossos, i en aquest sentit ha demanat avançar conjuntament amb els sindicats policials. “Els Mossos han de treballar amb les millores condicions possibles i reforçar el reconeixement de la societat”, ha defensat.