Plataforma per la Llengua recorre l'ordre d'execució de la sentència contra el català a l'escola

Plataforma per la Llengua ha presentat aquest dijous al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) un recurs contra la resolució judicial de la setmana passada que ordenava executar la sentència que retallava el decret per protegir el català a l’escola. L’entitat considera que l’ordre no ha d’encendre cap alarma, perquè els articles anul·lats a la sentència ja els regulen altres normatives. En aquest sentit, Plataforma per la Llengua sol·licita al tribunal que retiri la resolució perquè la petició d’execució de la sentència que demanava Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya (AEB) és "interessada políticament, inapropiada formalment, innecessària i injustificada".\r\n\r\nL'organització en defensa del català també reclama al Govern, un cop més, que apliqui els articles del decret de règim lingüístic que no van ser anul·lats, especialment l'article 36, que fixa que es poden sancionar els docents que no compleixin el projecte lingüístic de centre i que els nous docents que entrin al sistema han d’acreditar un nivell C2 de català. L'entitat també fa referència a altres articles, com ara el 16, que concreta que el català és la llengua pròpia de l'administració educativa, o el 6.7, que fixa que la retolació, la comunicació digital i les webs dels centres, així com tota comunicació externa, ha de ser en català. \r\n