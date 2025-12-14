Poble Lliure proposa fer «foc nou» i refundar l'independentisme d'esquerres

Poble Lliure, organització vinculada a la CUP, ha proposat refundar l'independentisme d'esquerres. La seva portaveu, Roser Valverde, ha explicat les claus de la campanya "Fem foc nou", que impulsa Poble Lliure, i que es va presentar dissabte al Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona. Valverde ha constatat la "manca de lideratge" i "desgavell estratègic" de l'independentisme d'esquerres, i ha admès que el moviment està "en crisi".\r\n\r\nPoble Lliure ha remarcat la necessitat d'impulsar un congrés o conferència per bastir una "nova eina". L'organització vol "renovar formes" i afrontar una "nova etapa" per sortir de "l'atzucac". A més, s'ha fet una crida a arraconar Aliança Catalana per allunyar l'extrema dreta de l'agenda política.\r\n