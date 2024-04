El PP s'enreda amb el finançament

El Partit Popular de Catalunya no parla amb una única sintonia sobre finançament. Després que el seu candidat i president de la formació, Alejandro Fernández, assegurés la setmana passada que és "inviable" parlar d'un nou model de finançament "mentre continuï el procés", el número dos i secretari general dels populars catalans, Santi Rodríguez, ha assegurat en unes declaracions a Europa Press que el seu partit "no té cap problema" amb parlar d'un nou finançament per a Catalunya, atenent els problemes que té en impostos i despesa.

Rodríguez ha apel·lat a "fer els deures" en matèria impositiva, assenyalant que els catalans són els ciutadans que més impostos paguen de tot l'Estat i que, a més, són impostos decidits a Catalunya: "Això s'ha establert al Parlament, no s'ha decidit a Madrid". També ha al·ludit a la forta despesa de Catalunya, assegurant que obeeix a "les necessitats dels partits independentistes".

Davant la tribuna de Nova Economia, Alejandro Fernández va ser molt explícit quan va dir que en finançament s'ha d'aplicar "allò que funciona, que són els acords entre totes les comunitats", tot recordant que els acords del 1996 (amb la cessió del 15% del'IRPF) i el posterior, de tres anys més tard, amb la cessió del 30%. Fernández va criticar "no anar a les reunions de finançament mentre s'espera que arribi una independència que no vindrà". El candidat va mantenir un discurs similaren eldebat econòmic celebrat dilluns organitzat per lapatronalPimec,toti afegir que "es pot parlar de millorar elfinançament".

Sobre una possible entesa amb Junts i Carles Puigdemont, també hi ha dissonàncies al PP. En aquest punt, la posició d'Alejandro Fernández sempre ha estat nítida en contra de cap aproximació. De fet, aquest ha estat un dels temes de fricció amb Génova. L'acostament d'Alberto Núñez Feijóo a Junts durant els mesos posteriors al 23-J i l'obertura a estudiar un indult condicionat van tensar les relacions entre el líder català i Feijóo. Santi Rodríguez, al ser preguntatper una possible entesa amb Junts en l'àmbit econòmic, ha afirmat que seria factible però "depèn de com s'aixequin aquell dia". Amb el Junts d'avui, però, "és molt difícil posar-se d'acord".