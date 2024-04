El PSC es compromet a abordar el model de finançament en els 100 primers dies de govern

El PSC ha aprovat aquest dilluns el programa electoral -serà públic aquest dimecres- que guiarà la seva actuació després de les eleccions del 12 de maig. El partit ha desgranat la desena de propostes que seran la prioritat de Salvador Illa si aconsegueix arribar a la presidència de la Generalitat, entre les quals hi ha la d'abordar el nou model de finançament.

Els socialistes defensen un model "més just", basat en el desplegament d'allò que ja preveu l'Estatut de 2006, i Illa ha concretat això en la creació d'un consorci tributari i el respecte al principi d'ordinalitat. La portaveu del PSC, Núria Parlon, ha explicat que ja hi ha un equip de treball redactant una proposta més detallada.

Més enllà del finançament, Parlon ha desgranat altres propostes que Illa tindrà sobre la taula si finalment és investit president. Destaquen el decret òmnibus per fer front a la sequera, crear el comissionat de l'autogovern per fer una auditoria dels serveis públics o prioritzar la carpeta de seguretat, amb mesures com una "unitat especial" per lluitar contra màfies, multireincidència i ocupacions il·legals.

Tot plegat són propostes que Illa ja ha anat anunciat durant la precampanya. Els socialistes prioritzaran també la qüestió de la llengua: volen situar la secretaria de Política Lingüística sota el paraigua del Departament de la Presidència. En clau de cultura, l'objectiu és arribar al 2% del pressupost l'any 2025.

La gran majoria de les mesures són de caràcter social. Així, una de les prioritats de PSC a curt termini serà impulsar un pacte per la salut, àmbit al qual s'hi vol destinar el 7% del PIB. També un "pla renove" per actualitzar el parc d'habitatge de Catalunya de més de 50 anys, i que beneficiarà unes 30.000 persones, i blindar per llei la revalorització automàtica de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya. També serà prioritari ampliar les ajudes a les famílies monoparentals, per equiparar-les a les famílies nombroses.

En clau d'educació, la ponència del PSC flirteja amb la idea de trilingüisme. Preguntada per si el programa electoral inclourà també aquest model, Parlon ha defensat que el PSC posa la llengua catalana "al centre" del sistema educatiu, però ha afirmat també que els alumnes han de dominar l'anglès per evitar desigualtats entre aquells que es poden pagar una acadèmica privada.