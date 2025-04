Puente considera que «absolutament cap» de les incidències del març a Rodalies són per deixadesa

"Quantes incidències de Rodalies al març es deuen a deixadesa? Absolutament cap". Amb aquestes paraules s'ha defensat el ministre de Transports Òscar Puente en la compareixença que ha demanat ERC arran dels problemes constants a la xarxa ferroviària catalana. Puente ha enumerat cadascuna de les incidències del mes passat, tot assegurant que bona part de les incidències no són per falta d'inversió, sinó precisament per conseqüència de les actuacions que es fan amb l'objectiu de millorar el servei. En paral·lel, també ha tret pit de l'increment d'inversions que han realitzat els socialistes des que governen a l'Estat. "El nostre compromís és el de prestar el servei de transport públic que els catalans mereixen", ha reivindicat.