Puente, sobre Rodalies: «És un servei pèssim, però estem treballant per arreglar-ho»

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha admès aquest dijous que Rodalies està “molt malament” i és un "servei pèssim", però ha dit que el govern espanyol "treballa per arreglar-ho" i ha destacat que està “satisfet” amb el grau d’execució del pla d’inversions 2020-2030, que xifra en un 77%. “Venim de tenir els mateixos problemes des de fa dècades, d’intents frustrats de remediar-ho i d’herències que han evitat l’exercici modernitzador que ha impulsat aquest govern”, ha apuntat en una compareixença al Senat per parlar de la situació dels trens catalans arran de l’accident mortal de Gelida. Puente també ha obert la porta a fer intervencions de millora que suposin “talls totals” del servei si hi ha “suport de les forces polítiques i socials” a Catalunya.
“Pel govern, Rodalies és una prioritat, sense cap dubte”, ha manifestat el ministre en la segona part d’una compareixença doble al Senat per parlar dels accidents d’Adamuz (Còrdova) i de Gelida. Tal com ha ressaltat Puente, la primera fase del pla Rodalies 2020-2030 acaba amb un percentatge d’execució que, a parer seu, trenca amb la “tendència històrica” d’incompliments i de “desinversions flagrants” d’anteriors governs.
“En l’actualització del pla fins al 2030 mantenim els mateixos objectius: augmentar la fiabilitat de la infraestructura, millorar la qualitat del servei i dotar el sistema de més capacitat per respondre al creixement demogràfic i al canvi modal que requereix una mobilitat sostenible. Per a això, ja ha estat anunciat per la Generalitat que incrementarem la inversió prevista fins al 2030 en 1.700 milions d’euros addicionals. D’aquesta manera s’assoliran els 8.000 milions d’euros d’inversió”, ha detallat.
Aturar el servei
En les diferents intervencions, Puente s’ha mostrat disposat a posar en marxa un “pacte d’Estat” per a “la modernització i la seguretat de les infraestructures”. Un pla, ha dit, “realista, amb compromisos fixats i contrastables” que posi fi a la tendència de negociar moltes inversions en noves infraestructures però marginant la despesa en manteniment. Així mateix, el ministre ha recollit el guant dels usuaris que demanen fer “talls totals” per arreglar el servei de trens.
“Nosaltres tenim un criteri, i és que mentre puguem compatibilitzar la prestació del servei amb la realització de les obres, preferim fer-ho. Però és veritat que la nostra vida seria molt més fàcil si comptéssim amb un suport de les forces polítiques i socials per interrompre el servei en algunes ocasions, durant mesos o durant dies, i poder dur a terme les obres en menys temps i amb més facilitat i, sobretot, sense causar pertorbacions als usuaris, però a canvi estaríem privant-los del servei que, encara que en condicions molt millorables, els estem prestant cada dia”, ha argumentat.
Crítiques del PP
El PP, que té majoria absoluta al Senat, ha acollit les explicacions de Puente amb crítiques i retrets al ministre per la seva falta de sensibilitat amb les víctimes dels accidents d’Adamuz i Gelida. “Ni una sola paraula de perdó per a les víctimes, ni una sola paraula de penediment sobre la seva gestió. Així es resumeixen la insensibilitat i la supèrbia mostrades pel ministre durant la seva compareixença”, apuntaven fonts populars en acabar la compareixença del responsable de Transports, que s’ha allargat més de sis hores.
“Una compareixença que hauria d’haver servit per conèixer tota la veritat sobre el que va succeir a Adamuz i a Rodalies, però que Puente ha volgut continuar ocultant amb mitges veritats i evasives”, apuntaven des de les files del PP en una jornada en què el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat que el Senat obrirà una comissió d’investigació sobre els accidents a l’alta velocitat i a Rodalies. “Una vegada més, el ministre Puente ha escollit protegir-se a si mateix per defensar Sánchez en lloc de servir els espanyols”, han conclòs.