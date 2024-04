Puigdemont amenaça de retirar el suport a Sánchez «si Illa fa un Collboni» després del 12-M

El cap de llista de Puigdemont per Catalunya i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha llençat un avís als socialistes amenaçant de retirar el suport de la seva formació a Pedro Sánchez i el PSOE si el candidat del PSC, Salvador Illa, maniobra després de les eleccions per a impedir un govern independentista, com va passar després de les municipals a Barcelona.

“Si el senyor Illa fa un Collboni, ja sap quines són les conseqüències. És evident, això. No entendria ningú que nosaltres continuéssim donant suport a una persona que no va guanyar les eleccions, el senyor Pedro Sánchez, i que és president gràcies als nostres vots. Quin recorregut podria tenir l'acord amb el PSOE en aquestes condicions?”, afirma en una entrevista a El Nacional. De la mateixa manera, també afegeix que si es dona aquest cas no li preocupa com quedaria Junts en el relat de les conseqüències, sinó “què es pot fer amb un partit que no compleix o que no respecta uns mínims, no es podria anar gaire lluny”.

“No per nosaltres, per Catalunya. Què podem arrencar d'un govern que no és capaç de respectar una majoria de ciutadans, si és que és aquest el cas”, assegura. D’altra banda, però, assegura que no tindrà “res a dir” si l’aritmètica parlamentària que surt del 12-M no permet majories independentistes i es conformen pactes o governs alternatius que incloguin el PSC. “Si no hi ha una victòria de l'independentisme, si l'independentisme no és capaç de sumar una majoria al Parlament perquè els números no donen, no hi ha res a dir.

És la voluntat dels ciutadans de Catalunya i per tant, també legítimament, nosaltres decidirem. Està clar que en aquell context, com ja he dit abans, no seré jo qui conduiré la negociació amb el PSOE. Seran altres persones”, ha sentenciat. El que ha renunciat a fer, però, és demanar el suport al PSC per a ser investit president ell en cas de necessitar-lo després d’una hipotètica victòria de Puigdemont. "No, no, no. No hi ha res a negociar des del punt de vista de la investidura (amb Salvador Illa). Si tenim una majoria sòlida, ell sabrà el que ha de fer, però no bescanviarem res amb el PSC", ha sentenciat.