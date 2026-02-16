Puigdemont retreu a Illa que «faci veure que comença de zero» després de la baixa

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha retret al president de la Generalitat, Salvador Illa, que "faci veure que comença de zero" com si "tot li fos aliè" després del mes de baixa. En una publicació a la xarxa social X aquest dilluns, Puigdemont s'ha referit a la declaració institucional del cap de l'executiu i ha criticat que digui que "sap el que Catalunya necessita". "Fa un any i mig que governeu, se suposa que ja sabíeu el que Catalunya necessitava", ha expressat. Així mateix, Puigdemont ha assegurat que el caos de Rodalies, el malestar de metges i mestres, la preocupació del sector porcí o la manca d'habitatge "no apareixen perquè sí". "Les crisis tenen a veure amb el que el vostre partit i socis voten a Madrid", ha sentenciat. En el seu discurs institucional, Illa ha dit que és "plenament conscient" del que ha viscut Catalunya durant la seva absència i que sap "el que cal fer". El president ha tornat aquest dilluns al Palau de la Generalitat després d'estar de baixa un mes per una osteomielitis púbica.\r\n\r\n\r\n\r\nAmb tot el respecte i content de la vostra recuperació, president. Però fa un any i mig que governeu, i se suposa que ja sabíeu el que Catalunya necessitava. No podeu fer veure que comenceu de zero, com si tot el que ha passat us fos aliè. Fins ara no ho sabíeu?\r\n\r\nEl caos de… https://t.co/Ls9CYFNK8N\r\n— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) February 16, 2026\r\n\r\n\r\n \r\n