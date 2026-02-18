Gabriel Rufián finalment sí que ha convidat Oriol Junqueras a l'acte plurinacional d'aquest dimecres a Madrid. "Ara li diré, i si pot, que vingui", ha dit el líder d'ERC a Madrid en una atenció als mitjans als passadissos del Congrés. El president del partit havia assegurat dilluns que no havia rebut la invitació de Rufián i que no tenia previst assistir a l'acte. En tot cas, aquest dimecres Junqueras es troba a la capital espanyola per celebrar una de les reunions habituals amb els grups d'ERC tant al Congrés com al Senat. Preguntat per la suposada absència de representants d’ERC a la seva xerrada, Rufián ha afirmat que ell "mai malparla de ningú". Per altra banda, el portaveu d'ERC al Congrés ha insistit en la necessitat d’aglutinar un front de forces sobiranistes i ha apuntat que ara “l’important no és parlar de què o de qui” ha de formar aquest front sinó de “com” dur-lo a terme. També ha apuntat que li sembla “perfecte” que Esquerra Unida (IU) finalment assisteixi a la xerrada que protagonitzarà aquest dimecres amb el diputat de Més Madrid Emilio Delgado. L’acte té lloc a les 18:30 h a la Sala Galileo Galilei de Madrid amb el títol “Disputar el present per guanyar el futur”, i serà una conversa pública, no una presentació formal de cap candidatura ni iniciativa per a la formació d’una coalició.\r\n\r\n\r\nRufián convida Junqueras a l'acte plurinacional: «Ara li diré, i si pot, que vingui»https://t.co/0udaIPjnx2 pic.twitter.com/okyIkbcdZG\r\n— NacióDigital (@naciodigital) February 18, 2026\r\n